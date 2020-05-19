Стало известно, где на Сумщине подтвердили новый случай коронавируса По состоянию на 19 мая в Сумской области 164 случая заболевания Covid-19.

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у одного человека в Роменском районе.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания, в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 2, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 7, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1, Ахтырский район - 1.