В Сумах от коронавируса вылечились еще 7 человек

Из них 9 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 7, г. Конотоп - 1, Конотопский район - 1), сообщает Сумской областной лабораторный центр.
Об этом сегодня, 19 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский....
По состоянию на 19 мая в Сумской области 164 случая заболевания Covid-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 18876 случаев COVID-19, из них 5632 выздоровели, 548 умерли. За последние сутки лабораторно...
На утро 19 мая в Сумской области подтверждено 164 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Сум Александр Лысенко....