В Сумах от коронавируса вылечились еще 7 человек Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 98 человек.

Из них 9 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 7, г. Конотоп - 1, Конотопский район - 1), сообщает Сумской областной лабораторный центр.