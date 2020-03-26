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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26595

В Сумах сгорел дачник (видео)

В Сумах ликвидирован пожар в хозяйственной постройке, на месте обнаружено тело человека.

18 мая в 23:06 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Сумы на территории садоводческого товарищества «Химик-1» горит хозяйственная постройка. На место происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова. В этот момент пламя полностью охватило деревянное здание. Удалось предотвратить опасность распространения огня на другие сооружения, находящихся на расстоянии до 2-х метров от эпицентра горения. Пожар был локализован в 23:21, ликвидирован в 23:40. На месте происшествия обнаружено тело человека, личные данные и причины пожара устанавливаются, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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