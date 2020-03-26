В Сумах сгорел дачник (видео)

18 мая в 23:06 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Сумы на территории садоводческого товарищества «Химик-1» горит хозяйственная постройка. На место происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова. В этот момент пламя полностью охватило деревянное здание. Удалось предотвратить опасность распространения огня на другие сооружения, находящихся на расстоянии до 2-х метров от эпицентра горения. Пожар был локализован в 23:21, ликвидирован в 23:40. На месте происшествия обнаружено тело человека, личные данные и причины пожара устанавливаются, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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