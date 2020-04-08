В Шостке полицейские поймали грабителя

Об ограблении в полицию сообщил сам пострадавший. Он рассказал, что, когда сидел на скамейке у подъезда, к нему подошла компания молодых людей. Между ним и молодыми произошел словесный конфликт. В разгар ссоры один из компании предложил ему отойти в сторону, и там силой отобрал у него мобильный телефон.
Принятыми розыскными мероприятиями полицейские быстро разыскали обидчика. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном, однако добавил, что пострадавшему следовало меньше «болтать». По словам злоумышленника, заявитель первый их зацепил и начал словесно оскорблять. А что он забрал у него гаджет, - так это не что иное, как способ наказать слишком разговорчивого человека.
Отобранный «мобильный» злоумышленник успел продать. Однако полицейские нашли средство связи и вернули его владельцу.
В отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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