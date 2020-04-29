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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29308

З 1 червня на Сумщині запрацює електронний сервіс «єМалятко»

Проєкт «єМалятко» надасть можливість отримати 10 послуг держави, пов’язаних із народженням дитини, за однією електронною заявою одразу в пологовому будинку. Передбачено зменшення кількості необхідних візитів з 11 до 0, а кількості документів, що вимагаються, – з 37 до 1.

Підготовча робота щодо початку реалізації цього проєкту на Сумщині триватиме до 31 травня 2020 року, запуск послуги заплановано з 1 червня 2020 року. В Україні буде під’єднано 1760 точок (ЦНАП, пологових будинків). Перенавчання адміністраторів відбудеться протягом цього тижня.

У Сумській області координатором проєкту «єМалятко» є Людмила МУСІЯКА, заступник директора обласного Департаменту соціального захисту населення.

Проєкт «єМалятко» значно спрощує процедуру отримання послуг, пов’язаних із народженням дитини, а саме передбачено: державну реєстрацію народження дитини; визначення походження дитини; реєстрацію місця проживання; внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів; реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; призначення державної допомоги при народженні дитини; видачу посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї; призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; визначення належності до громадянства України; внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Довідково. Відповідно до листа Міністерства цифрової трансформації України від 03.03.2020 № 1/04-3-961 призначення та виплата всіх видів допомоги у рамках проєкту «єМалятко» мають здійснюватися на всій територій України.

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