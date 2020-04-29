На Сумщине коронавирусом болеют 8 детей

По его словам, на сегодня в Сумской области коронавирусная болезнь COVID-19 подтверждена у 22 детей. 14 из которых уже вылечились.
Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 98 человек....
По состоянию на 19 мая в Сумской области 164 случая заболевания Covid-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 18876 случаев COVID-19, из них 5632 выздоровели, 548 умерли. За последние сутки лабораторно...
На утро 19 мая в Сумской области подтверждено 164 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Сум Александр Лысенко....