На Сумщине коронавирусом болеют 8 детей Об этом сегодня, 19 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, на сегодня в Сумской области коронавирусная болезнь COVID-19 подтверждена у 22 детей. 14 из которых уже вылечились.