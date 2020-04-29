Сумщина вновь в ТОП-4 по проценту выздоровевших от коронавируса

Сейчас ТОП-5 выглядит так:
- Херсонская обл. - 168 (132 выздоровели) – 78,6%
- Полтавская обл. - 264 (203 выздоровели) – 76,9%
- Кировоградская обл. - 445 (326 выздоровели) - 73,3%
- Сумская обл. - 164 (98 выздоровели) – 60%
- Черкасская обл. - 376 (217 выздоровели) – 57,7%
Об этом сегодня, 19 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский....
Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 98 человек....
По состоянию на 19 мая в Сумской области 164 случая заболевания Covid-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 18876 случаев COVID-19, из них 5632 выздоровели, 548 умерли. За последние сутки лабораторно...
На утро 19 мая в Сумской области подтверждено 164 случая коронавирусной болезни COVID-19....