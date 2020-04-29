Сумщина вновь в ТОП-4 по проценту выздоровевших от коронавируса 9 выздоровевших и всего один новый случай коронавируса за сутки вывели Сумскую область на 4-ое место в Украине по проценту выздоровевших.

Сейчас ТОП-5 выглядит так: - Херсонская обл. - 168 (132 выздоровели) – 78,6% - Полтавская обл. - 264 (203 выздоровели) – 76,9% - Кировоградская обл. - 445 (326 выздоровели) - 73,3% - Сумская обл. - 164 (98 выздоровели) – 60% - Черкасская обл. - 376 (217 выздоровели) – 57,7%