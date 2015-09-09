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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:211259

Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул"

Сумской окружной административный суд признал незаконной люстрацию бывшего заместителя прокурора Сумщины Дмитрия Андреева.

Об этом сообщает LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Согласно решению суда от 19 мая, Андреев должен быть немедленно восстановлен в должности, а прокуратура Сумской области обязана выплатить ему 1,157 млн гривен за "время вынужденного прогула с 24 октября 2014 года по 19 мая 2020 года".

Суд также обязал Офис генерального прокурора отозвать из Министерства юстиции сведения о люстрации Андреева.

В 2014 году Андреев вместе с прокурором Сумской области Владимиром Петровым был уволен из органов прокуратуры с лишением права занимать должности сроком на 10 лет на основании закона Украины "Об очищении власти".

 
Право Дмитрий Андреев Люстрация

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