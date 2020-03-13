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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине вернули в коммунальную собственность землю на 54 млн грн

На Сумщине после вмешательства прокуратуры в коммунальную собственность возвращены земельные участки площадью 226 га и стоимостью 54 млн грн

Хозяйственным судом Сумской области в связи с добровольным исполнением исковых требований Сумской местной прокуратуры 14 мая закрыто производство по делу. Поэтому земельные участки площадью 226 га и стоимостью около 54 млн грн возвращено в коммунальную собственность.

Ранее установлено, что в марте 2019 году между сельским советом и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о совместном пользовании земельными участками сельскохозяйственного назначения на территории Сумского района. Однако заключенный договор совместной деятельности по сути является скрытым договором аренды земли. Допущенные нарушения стали основанием для признания такого договора недействительным и его отмены, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Земля

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