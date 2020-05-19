В Сумах чуть не сгорел грузовик

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор и остатки древесины на площади до 10 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом припаркованный грузовой автомобиль «КамАЗ».
В 15:47 возгорание локализовали, а в 16:09 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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