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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах чуть не сгорел грузовик

18 мая в 15:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании мусора по ул. Тополянская в г. Сумы.

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор и остатки древесины на площади до 10 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом припаркованный грузовой автомобиль «КамАЗ».

В 15:47 возгорание локализовали, а в 16:09 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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