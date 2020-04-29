Карантин в Украине продлят до 22 июня С 22 мая Кабмин планирует перейти на модель адаптивного карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что общий карантин в Украине продлится как минимум до 22 июня. Об этом Ляшко сообщил в эфире телеканала "1+1".

По его словам, динамика зараженности коронавирусом в Украине похожа на польскую.

"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше – наиболее похож на нас сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы до 22 июня будем продолжать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", – говорит Ляшко.

По его словам, в случае стремительного снижения количества новых случаев заражения карантин может быть отменен и преждевременно, при этом, адаптивный карантин планируется ввести 22 мая.

Кроме того, по словам Ляшко, плато – это не пик, а карантин ввели, когда в Украине не было значительного количества случаев для того, чтобы исключить этот пик.

"Можно было стремительно вверх поднять, чтобы все переболели и пошел спад. Мы вместо пика растянули болезни во времени и система здравоохранения справляется. Плато длится у нас 25 дней, в Польше, например, уже 43-й день", – говорит Ляшко.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что разные этапы смягчения карантина запланированы на 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня, когда должны запустить авиасообщение.

По его словам, критериями для смягчения ограничений являются заболеваемость на 100 тыс. населения конкретной области за последние 7 дней, заполненность мест в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, количество тестирований в области.

Ранее Степанов сообщил, что с 22 мая планируется разрешить работу общественного транспорта, детских садов, открытие отелей, а также проведение спортивых соревнований без зрителей. Премьер Денис Шмыгаль также сообщил, что с 25 мая могут разрешить работу метро при позитивной эпидемической ситуации.