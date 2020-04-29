Бажаєш отримати допомогу по частковому безробіттю? Тобі – до служби зайнятості На сьогодні в Сумській області майже 1100 роботодавців різної форми власності подали пакети документів до служби зайнятості на отримання допомоги по частковому безробіттю для своїх працівників. Цей показник найвищий серед областей України.

«Як тільки 28 квітня набула чинності постанова Кабінету міністрів від 22 квітня 2020 року № 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину...», ми оперативно провели діалог з кожним роботодавцем Сумщини.

На компенсацію можуть претендувати застраховані особи, які уклали трудові угоди із роботодавцем малого та середнього бізнесу, який до зупинки або скорочення діяльності внаслідок карантину пів року сплачував єдиний соціальний внесок.

Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові. Хоча ця допомога за місяць не може перевищувати розмір мінімальної зарплати (4,723 тис. грн.).

Рішення про надання допомоги ухвалює регіональний центр зайнятості протягом 3 робочих днів з дня подання роботодавцем документів до центру зайнятості за місцем його реєстрації як платника єдиного соціального внеску. Якщо рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину позитивне, між центром зайнятості та роботодавцем укладається відповідний договір.

Перерахування роботодавцю коштів для подальшої їх виплати працівникам здійснюється щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування коштів на рахунок відповідного центру зайнятості. А далі, також протягом 3 робочих днів, роботодавець перераховує кошти на рахунок працівника», - розповідає директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Посадовець наголошує на необхідності донесення важливої інформації щодо допомоги по частковому безробіттю на період карантину до кожного роботодавця Сумщини.

За його словами, обласним центром зайнятості вже прийняті майже 700 позитивних рішень по виплаті зазначеного виду допомоги. Її розмір на одного працюючого коливається від 1600 до 4200 грн.

Таким чином область може залучити не 108 млн. грн., а шляхом перерозподілу за рахунок інших областей значно більше коштів.

Найбільше бажаючих хоча б частково поправити власний фінансовий стан у Сумах, Конотопі, Шостці, Ромнах, Глухові, Охтирці, Лебедині.

За інформацією В.Підлісного, зменшується потік людей, які прагнуть стати на облік до центрів зайнятості. Пік реєстрації безробітних припадав на другу половину квітня – в окремі дні по 600 і більше чоловік. Нині – вдвічі-втричі менше. Це свідчить про пожвавлення ринку праці у нашому регіоні.

Незважаючи на карантин, обласна служба зайнятості протягом його дії працевлаштувала майже 3300 чоловік.

Як стало відомо, щойно на Сумщину надійшов перший мільйон гривень для отримання роботодавцями допомоги по частковому безробіттю.