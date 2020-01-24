Полицейские изъяли у пьяного шосткинца револьвер

Во время патрулирования города, сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции увидели прохожего, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину правоохранители остановили и составили на него административное постановление по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде».
Во время дальнейшего поверхностного осмотра у 35-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на револьвер.
Сейчас изъятое направлено на экспертизу. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Правоохранители устанавливают происхождение изъятого оружия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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