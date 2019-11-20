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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02132

Роменские полицейские поймали очередного «велолюбителя»

Правоохранители установили, что ранее судимый мужчина, в отношении которого местный суд сейчас рассматривает сразу несколько дел, совершил очередную кражу.

В Роменский отдел полиции поступило сообщение от 31-летнего жителя райцентра о краже велосипеда. По словам заявителя, он буквально несколько минут назад оставил свой двухколесник возле магазина, а когда вышел с покупкой - увидел, что тот исчез.

Полицейские быстро установили, что к краже транспортного средства причастен 40-летний житель Ромен, неоднократно судимый за имущественные преступления. Сейчас в отношении него на рассмотрении местного суда находятся уголовные производства за совершенные им имущественных и наркопреступлений. Следователи нашли похищенный велосипед, который вор припрятал в своем хозяйстве, и вернули владельцу.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража), проводится досудебное расследование. Следователи объявили злоумышленнику о подозрении в совершении очередного преступления и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полиция вновь напоминает гражданам о необходимости более серьезно относиться к хранению своего имущества и не оставлять его без присмотра даже на несколько минут. Как свидетельствует полицейская статистика, чаще всего объектами противоправных посягательств становятся те велосипеды, которые владельцы оставляют на улице или в подъезде многоэтажки без каких-либо средств охраны.

Поэтому правоохранители дают несколько советов, соблюдение которых убережет ваши велосипеды от преступников.

Оставляя велосипед даже на пару минут, стоит позаботиться о его сохранности: с помощью цепи или специального замка необходимо закрепить двухколесник за раму к надежной опоре на замок. Парковать его лучше в зоне действия камер видеонаблюдения и в специально оборудованных для этого местах. Ни в коем случае не оставляйте велосипеды в подъездах, на лестничных клетках, в незамкнутых подвалах, на чердаках, или вообще у дома на улице, где они могут стать легкой добычей.

Если же имущество все-таки украли, не медлите - сразу звоните на «горячую» линию полиции «102». Чем быстрее работники полиции начнут поиски, тем больше шансов найти вора и вернуть украденные вещи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража велосипеда

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