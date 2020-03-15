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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54146

Сумщина задолжала за ж/д перевозки льготников больше 12 млн грн

Из-за долгов местной власти движение электричек могут возобновить лишь частично, - «Укрзализныця».

За 2019 и первый квартал 2020 «Укрзализныця» не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников. Местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, предоставленные льготным категориям населения, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По словам и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения: «Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина. «Укрзализныця» всегда готова к диалогу и выполнения своих социальных обязанностей, однако это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства».

Больше всего задолжали на Львовщине – 61,4 млн грн, дальше – Харьковщина – 61,2 млн грн, Киев – 58,9 млн грн.

Сумщина на 13-ом месте с долгом в 12,6 млн грн.

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