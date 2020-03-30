На Сумщине в пожарах погибло 27 человек

В текущем году в области на пожарах погибло 27 человек. Больше всего трагических случаев зафиксировано в Конотопе (8 погибших), Сумском (4) и Белопольском (3) районах. Возраст погибших от 30 до 89 лет. Четыре раза возникали пожары, которые уносили жизни сразу 2 человек.
Как свидетельствует статистика, чаще всего возгорания возникают в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил при пользовании печным отоплением и электроприборами, перегрузки электросети.
Каждый житель Сумщины должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. Необходимо быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности: не курите в постели; следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.; не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками; не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности; позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением. При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!
Помните: правила пожарной безопасности простые, однако их невыполнение может привести к беде. Давайте вместе остановим страшную статистику, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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