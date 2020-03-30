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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26106

На Сумщине в пожарах погибло 27 человек

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни.

В текущем году в области на пожарах погибло 27 человек. Больше всего трагических случаев зафиксировано в Конотопе (8 погибших), Сумском (4) и Белопольском (3) районах. Возраст погибших от 30 до 89 лет. Четыре раза возникали пожары, которые уносили жизни сразу 2 человек.

Как свидетельствует статистика, чаще всего возгорания возникают в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил при пользовании печным отоплением и электроприборами, перегрузки электросети.

Каждый житель Сумщины должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. Необходимо быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности: не курите в постели; следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.; не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками; не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности; позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением. При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!

Помните: правила пожарной безопасности простые, однако их невыполнение может привести к беде. Давайте вместе остановим страшную статистику, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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