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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53298

Сумской легкоатлет рассказал о португальских сборах, обсервации и тренировках (видео)

Сумской легкоатлет Владимир Супрун, член украинской сборной команды по легкой атлетике 2 мая вернулся из Португалии, где проходили командные сборы.

После прилета выдержал двухнедельную обсервацию и сейчас уже тренируется. Как все происходило, он рассказал журналистам UA:СУМИ.

«Мы хотели вернуться. Но потом приняли такое решение, что не совсем хорошая идея со всеми возвращаться на родину. Тем более, что нам сказали, что Федерация предоставит средства, которые позволят нам в дальнейшем находиться в Португалии», - рассказывает Владимир Супрун.

Он с командой остался в Португалии в пик эпидемии. Рассказывает, что ограничения у спортсменов были, но местные власти предоставили хорошие условия.

«Они переселили нас в отдельный отель, где, кроме нас, никого не было - только мы и персонал. Было хорошее питание, были хорошие условия проживания. И была возможность выхода и тренировки в парковых зонах и на пляжах», - говорит Владимир.

По возвращении в Украину спортсмены отбыли обсервацию с приложением «Дій вдома».

«Нас федерация собственными машинами рабочими встретила и развезли по домам - прямо под подъезд каждого. Все проходили самоизоляцию дома через это приложение, фотографировали три раза в день, и две недели мы сидели дома», - рассказывает об обсервации спортсмен.

Сейчас Владимир Супрун уже тренируется, чтобы постоянно держать себя в форме. Личный тренер Владимира Николай Гудым оценил португальский сбор и рассказал о дальнейших планах.

«Отработали очень хорошо. Потому что там климатические условия намного лучше. Была возможность тренироваться сначала на стадионе, а затем (в связи с карантином) в парке. За счет использования подручных средств Владимир сделал очень хорошую работу, и для этого периода у него нормальное, хорошее состояние. Сейчас предлагается, что 8-9 августа первый будет командный чемпионат Украины и 21-23 августа - это уже чемпионат Украины основной», - рассказал Николай Гудым.

Спорт Владимир Супрун Легкая атлетика

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