В Сумах будет вода с хлором КП «Горводоканал» приступило к очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Пришибской насосной станции.

Работы продлятся с 19 по 21 мая. В связи с этим вода в кранах жителей Химгородка, Басов и прилегающих к ним улиц временно может иметь запах хлора.

КП «Горводоканал» отмечает, что перед включением резервуаров воду обязательно лабораторно проверят на соответствие качественным показателям.