В Сумах будет вода с хлором

Работы продлятся с 19 по 21 мая. В связи с этим вода в кранах жителей Химгородка, Басов и прилегающих к ним улиц временно может иметь запах хлора.
КП «Горводоканал» отмечает, что перед включением резервуаров воду обязательно лабораторно проверят на соответствие качественным показателям.
КП «Горводоканал» сообщает, что в течение четырех дней, с 5 по 8 мая, будут продолжаться работы по очистке, промывке и...
КП «Горводоканал» сообщает, что в течение трех дней, с 28 по 30 апреля, будут продолжаться работы по очистке, промывки и...
КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров чистой воды на Пришибском водозаборе....
Водоканал начал промывку резервуаров на Лепеховском водозаборе....
КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров Лепеховского водозабора....