Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03396

В Сумах будет вода с хлором

КП «Горводоканал» приступило к очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Пришибской насосной станции.

Работы продлятся с 19 по 21 мая. В связи с этим вода в кранах жителей Химгородка, Басов и прилегающих к ним улиц временно может иметь запах хлора.

КП «Горводоканал» отмечает, что перед включением резервуаров воду обязательно лабораторно проверят на соответствие качественным показателям.

Общество Хлорка

По тематике

В Сумах вода снова будет с хлоркой
04.05.2020 17:16

В Сумах вода снова будет с хлоркой

КП «Горводоканал» сообщает, что в течение четырех дней, с 5 по 8 мая, будут продолжаться работы по очистке, промывке и...

В Сумах вода будет с хлоркой
27.04.2020 12:16

В Сумах вода будет с хлоркой

КП «Горводоканал» сообщает, что в течение трех дней, с 28 по 30 апреля, будут продолжаться работы по очистке, промывки и...

28.08.2019 16:39

Сумская вода снова будет с хлором

КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров чистой воды на Пришибском водозаборе....

23.07.2019 10:35

Сумская вода опять будет с хлоркой

Водоканал начал промывку резервуаров на Лепеховском водозаборе....

17.07.2019 12:45

Сумская вода будет с хлоркой

КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров Лепеховского водозабора....

Новости

На Сумщине заболел коронавирусом один, вылечились 9
Сегодня 09:13
На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Вчера 09:14
Сумщина задолжала за ж/д перевозки льготников больше 12 млн грн
Сегодня 17:54
В Сумах будут судить чиновника ОГА
Сегодня 17:26
На Сумщине учительницу, уволенную со скандалом, восстановили в должности
Сегодня 17:04
Избиение в сумском соборе: четвертый месяц полиция разыскивает осужденного
Сегодня 16:56
Полицейские изъяли у пьяного шосткинца револьвер
Сегодня 16:40
Сумчани можуть скористатися онлайн-платформою «Допомога поруч» для отримання адресної допомоги під час карантину
Сегодня 15:58
Экс-начальник Сумского облздрава поблагодарил коллег за работу
Сегодня 15:57
На Сумщине дали по 8 лет двум разбойникам
Сегодня 15:14
В Сумах будет вода с хлором
Сегодня 15:03
Сумской легкоатлет рассказал о португальских сборах, обсервации и тренировках (видео)
Сегодня 14:53
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.