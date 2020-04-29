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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14328

На Сумщине дали по 8 лет двум разбойникам

К 8 годам лишения свободы осуждены двое участников преступной группы, которые в частности совершали разбойные нападения.

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение относительно двух мужчин, которые совершили ряд краж. В то же время доказана их причастность к двум разбойным нападениям, совершенных в составе организованной группы.

Так, 11 октября 2016 года около 23.00 обвиняемые вместе с тремя сообщниками пришли в частный дом в Краснопольском районе по месту жительства семьи предпринимателей. У нападающих с собой было оружие, нож, пластиковые наручники и липкая лента. Хозяин дома, услышав шум, вышел во двор, где на него сразу набросились злоумышленники и начали наносить удары. В это время жена успела закрыться в доме и пыталась позвонить в полицию. Один из обвиняемых выбил окно, залез в дом и ударил женщину ножом в бедро. Пострадавшую связали и приставили нож к горлу. Другой обвиняемый выстрелил в ногу хозяину. Мужчину затащили в дом и связали. Преодолев сопротивление, злоумышленники начали требовать деньги. Пострадавшие отдали нападающим около 30 тыс. грн наличности. Убегая, они прихватили с собой еще золотые украшения женщины.

Аналогичное преступление обвиняемые совершили 28 октября 2016 года в г. Сумы. Тогда они также пришли в дом к предпринимателю. Мужчину избили и забрали 3300 грн.

По приговору Конотопского горрайонного суда Сумской области от 18 мая 2020 года обоих обвиняемых признали виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 185 и ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Следует отметить, что сообщники обвиняемых, участвовавших в разбойных нападениях, уже осуждены и отбывают наказание, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Разбой

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