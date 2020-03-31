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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50220

Рятувальники звертаються до громадян – будьте обережні на водних об’єктах

Офіційно купальний сезон ще не розпочався, проте, навіть сумна статистика не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку від необдуманих вчинків.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей.

Загалом з початку року на Сумщині водна стихія забрала життя 9 людей. Рятувальники вкотре звертаються до громадян, для попередження трагедій на водних об’єктах проявіть відповідальність та дотримуйтесь основних правил: у жодному разі не заходьте в воду у нетверезому стані, не купайтеся в незнайомих і необладнаних для цього місцях, слідкуйте один за одним, не запливайте занадто далеко від берега та не залишайте дітей без нагляду!

Як свідчить статистика, порушення саме цих основних вимог безпеки призводить до трагедій.
Пам’ятайте, від відповідальності та обережності залежить безпека вашого відпочинку!

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

 

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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