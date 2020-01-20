Экс-начальник Сумского облздрава поблагодарил коллег за работу

«Уважаемые друзья, коллеги, земляки!
Согласно распоряжению главы Сумской областной государственной администрации от 18 мая 2020 № 78к меня уволили с должности начальника управления здравоохранения по соглашению сторон.
Хочу поблагодарить за поддержку, сотрудничество и понимание всем, кто в течение последних четырех месяцев работал со мной в непростых условиях одной командой, приобщался к решению вопросов деятельности отрасли здравоохранения.
Спасибо коллективу, который честно и добросовестно работал на реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, несмотря на дополнительную нагрузку по организации работ по реформированию отрасли и ликвидации последствий COVID-19. Кстати, показатели заболеваемости короновирусом и количеству лиц, которые выздоровели одни из лучших в Украине.
Спасибо областной администрации, депутатскому корпусу, руководителям лечебных учреждений, которые были рядом, оказывали поддержку и несмотря на некоторые трудности были партнерами в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности области.
Желаю всем вам оптимизма, неиссякаемой энергии и непрерывного движения вперед к новым свершениям!
Для меня начинается новая глава жизни. Уверен, что при любых обстоятельствах нужно не терять чувство собственного достоинства и чести.
С уважением, Дмитрий Кравцов», - написал экс-чиновник.
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