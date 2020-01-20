Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57572

Экс-начальник Сумского облздрава поблагодарил коллег за работу

Дмитрий Кравцов после увольнения с должности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации обратился общественности через Фейсбук.

«Уважаемые друзья, коллеги, земляки!

Согласно распоряжению главы Сумской областной государственной администрации от 18 мая 2020 № 78к меня уволили с должности начальника управления здравоохранения по соглашению сторон.

Хочу поблагодарить за поддержку, сотрудничество и понимание всем, кто в течение последних четырех месяцев работал со мной в непростых условиях одной командой, приобщался к решению вопросов деятельности отрасли здравоохранения.

Спасибо коллективу, который честно и добросовестно работал на реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, несмотря на дополнительную нагрузку по организации работ по реформированию отрасли и ликвидации последствий COVID-19. Кстати, показатели заболеваемости короновирусом и количеству лиц, которые выздоровели одни из лучших в Украине.

Спасибо областной администрации, депутатскому корпусу, руководителям лечебных учреждений, которые были рядом, оказывали поддержку и несмотря на некоторые трудности были партнерами в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности области.

Желаю всем вам оптимизма, неиссякаемой энергии и непрерывного движения вперед к новым свершениям!

Для меня начинается новая глава жизни. Уверен, что при любых обстоятельствах нужно не терять чувство собственного достоинства и чести.

С уважением, Дмитрий Кравцов», - написал экс-чиновник.

Общество Дмитрий Кравцов

По тематике

Начальника облуправления здравоохранения уволили по соглашению сторон
Вчера 18:09

Начальника облуправления здравоохранения уволили по соглашению сторон

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко....

В Сумах уволили начальника облздрава?
Вчера 12:13

В Сумах уволили начальника облздрава?

Сегодня, 18 мая, появилась информация, что начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов уволен с должности....

18.03.2020 08:01

На Сумщине уже у шестерых подозревают коронавирусную инфекцию

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов....

На Сумщине подозревают коронавирус у четырех
17.03.2020 04:19

На Сумщине подозревают коронавирус у четырех

Сегодня в учреждениях здравоохранения региона находится четыре человека с подозрением на коронавирус....

Медициной на Сумщине будет заниматься новый руководитель
20.01.2020 12:09

Медициной на Сумщине будет заниматься новый руководитель

Нового руководителя управления здравоохранения во время аппаратного совещания в Сумской ОГА представил замглавы облгосадминистрации Иван Боршош....

Новости

На Сумщине заболел коронавирусом один, вылечились 9
Сегодня 09:13
На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Вчера 09:14
Сумщина задолжала за ж/д перевозки льготников больше 12 млн грн
Сегодня 17:54
В Сумах будут судить чиновника ОГА
Сегодня 17:26
На Сумщине учительницу, уволенную со скандалом, восстановили в должности
Сегодня 17:04
Избиение в сумском соборе: четвертый месяц полиция разыскивает осужденного
Сегодня 16:56
Полицейские изъяли у пьяного шосткинца револьвер
Сегодня 16:40
Сумчани можуть скористатися онлайн-платформою «Допомога поруч» для отримання адресної допомоги під час карантину
Сегодня 15:58
Экс-начальник Сумского облздрава поблагодарил коллег за работу
Сегодня 15:57
На Сумщине дали по 8 лет двум разбойникам
Сегодня 15:14
В Сумах будет вода с хлором
Сегодня 15:03
Сумской легкоатлет рассказал о португальских сборах, обсервации и тренировках (видео)
Сегодня 14:53
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.