Экс-начальник Сумского облздрава поблагодарил коллег за работу Дмитрий Кравцов после увольнения с должности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации обратился общественности через Фейсбук.

«Уважаемые друзья, коллеги, земляки!

Согласно распоряжению главы Сумской областной государственной администрации от 18 мая 2020 № 78к меня уволили с должности начальника управления здравоохранения по соглашению сторон.

Хочу поблагодарить за поддержку, сотрудничество и понимание всем, кто в течение последних четырех месяцев работал со мной в непростых условиях одной командой, приобщался к решению вопросов деятельности отрасли здравоохранения.

Спасибо коллективу, который честно и добросовестно работал на реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, несмотря на дополнительную нагрузку по организации работ по реформированию отрасли и ликвидации последствий COVID-19. Кстати, показатели заболеваемости короновирусом и количеству лиц, которые выздоровели одни из лучших в Украине.

Спасибо областной администрации, депутатскому корпусу, руководителям лечебных учреждений, которые были рядом, оказывали поддержку и несмотря на некоторые трудности были партнерами в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности области.

Желаю всем вам оптимизма, неиссякаемой энергии и непрерывного движения вперед к новым свершениям!

Для меня начинается новая глава жизни. Уверен, что при любых обстоятельствах нужно не терять чувство собственного достоинства и чести.

С уважением, Дмитрий Кравцов», - написал экс-чиновник.