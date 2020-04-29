Сумчане могут получить психологическую помощь онлайн КУ «Центр участников боевых действий» предлагает жителям Сумской городской ОТГ воспользоваться онлайн-консультацией психолога, работающего на базе учреждения.

В случае необходимости, и несмотря на карантин, у сумчан есть прекрасная возможность получить квалифицированную психологическую помощь от специалистов Центра УБД, поскольку сделать это можно онлайн. Это значительно сэкономит время, вы можете находиться в удобном для вас месте, чувствовать себя комфортно, а главное вы не привязаны на все время курса коррекции к дому или кабинету психолога, - отмечают в коммунальном учреждении.

Консультации проводятся по предварительной записи. Телефон для регистрации: (050) 1079453.