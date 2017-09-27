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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують на молодіжний «двіж-квест»

Міський Центр дозвілля молоді та ГО «Молодіжне партнерство в дії» запрошує сумчан долучитися до «двіж-квесту» молодіжними місцями Сум.

Відбудеться захід у середу, 27 травня, о 16:00 біля Центру дозвілля молоді, по вул. Леваневського, 26 (офіційне крило). Тут учасникам заходу роздадуть маршрути, які потрібно буде подолати.

У зв`язку з карантинними обмеженнями – квест відбудеться у форматі «один маршрут – один учасник», загальна кількість учасників заходу буде обмежена.

Переможець отримає подарунковий сертифікат на байдарковий сплав, що діє до кінця 2020 року.

Для участі в заході необхідно зареєструватись за цим посиланням. За детальнішою інформацією можна звертатись в особисті повідомлення на сторінку Центру дозвілля молоді в facebook.

Також, організатори квесту нагадують сумчанам про масковий режим та дотримання соціальної дистанції під час проведення заходу.

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