В Сумах будут судить чиновника ОГА Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего инспектора отдела инженерной подготовки производства областного управления капитального строительства, действия которого привели к произвольному расходованию более 100 тыс. грн бюджетных средств.

По данным следствия, в мае 2019 года инспектор должен был осуществлять технический надзор за ремонтом пищеблока Сумского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Однако служащий, не проверив реальный объем выполненных работ, подписал и передал руководству официальные документы, на основе которых заказчик оплатил исполнителю все указанные в актах работы. Согласно заключению экспертизы, завышение стоимости работ составляет 109 399 гривен.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность, которая заключалась в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним) УК Украины.

В настоящее время ущерб, нанесенный бюджету, возмещен. Досудебное следствие проведено следственным управлением Нацполиции по материалам Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.