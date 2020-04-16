В Сумах нашли мертвой женщину, которую искали два месяца

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимир Крупецких. По его словам, личность установили, пишет UA:СУМИ.
«В подвале заброшенного помещения обнаружили повешенной женщину, 1980 года рождения. Два месяца она находилась в розыске, как без вести пропавшая. Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Для установления причины смерти тело направлено в морг», - сказал Владимир Крупецких.
Напомним: в марте в Сумах разыскивали женщину такого же возраста, Наталью Куриленко. Ее племянник, Евгений Козупиця, сегодня, 19 мая, подтвердил, что женщина, найденная в Анновке - это именно Наталья Куриленко. Сейчас, по его словам, семья готовится к похоронам, похоронят ее 20 мая.
Жительница Степановки, Наталья Куриленко, исчезла 13 марта. Она не вернулась домой с работы в Сумах на Химгородке. С тех пор ее разыскивали полиция, родственники и друзья.
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