В Сумах нашли мертвой женщину, которую искали два месяца В селе Анновка под Сумами нашли тело женщины, которую разыскивали два месяца.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимир Крупецких. По его словам, личность установили, пишет UA:СУМИ.

«В подвале заброшенного помещения обнаружили повешенной женщину, 1980 года рождения. Два месяца она находилась в розыске, как без вести пропавшая. Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Для установления причины смерти тело направлено в морг», - сказал Владимир Крупецких.

Напомним: в марте в Сумах разыскивали женщину такого же возраста, Наталью Куриленко. Ее племянник, Евгений Козупиця, сегодня, 19 мая, подтвердил, что женщина, найденная в Анновке - это именно Наталья Куриленко. Сейчас, по его словам, семья готовится к похоронам, похоронят ее 20 мая.

Жительница Степановки, Наталья Куриленко, исчезла 13 марта. Она не вернулась домой с работы в Сумах на Химгородке. С тех пор ее разыскивали полиция, родственники и друзья.