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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:04370

В Белополье выбрали главу райсуда

18 мая состоялось собрание судей Белопольского районного суда, на повестку дня которых был вынесен вопрос избрания главы суда.

По результатам тайного голосования главой Белопольского районного суда избрана судья Терещенко Ольга Ивановна.

Коллектив Белопольского районного суда Сумской области приветствует Ольгу Ивановну с избранием на административную должность главы суда и желает крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, выдержки, сил и новых достижений в профессиональной деятельности, пишет сайт суда.

Право Белопольский районный суд Сумской области

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