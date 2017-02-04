В Белополье выбрали главу райсуда

По результатам тайного голосования главой Белопольского районного суда избрана судья Терещенко Ольга Ивановна.
Коллектив Белопольского районного суда Сумской области приветствует Ольгу Ивановну с избранием на административную должность главы суда и желает крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, выдержки, сил и новых достижений в профессиональной деятельности, пишет сайт суда.
Выселение семьи Марины Чеберячко из дома в селе Виры Белопольского района сопровождалось акцией протеста у стен облсовета, которая имела широкий...