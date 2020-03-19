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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53209

«Виктория» в ожидании футбола

Ситуация с распространением коронавируса и карантинными ограничениями в Украине повлияла на все сферы нашей жизни. Не исключение и ситуация с футболом. Самый известный любительский клуб Сумщины «Виктория» из Николаевки Белопольского района уже второй месяц находится на карантине.

О ситуации в команде и перспективах увидеть интересные игры сезона, исполнительный директор ФК «Виктория» Геннадий Ткаленко рассказал пресс-службе клуба.

- Еще в марте мы активно готовились к началу сезона, приняли участие в Кубках Днепра и в Харьковк, но «Слобожанский» так и не доиграли, ведь правительство отправило всех на карантин. Не могу сказать, что мы ничего не делали. Тренерский штаб проводил большую работу с футболистами, проводили онлайн тренировки, сдавали зачеты по физической подготовке, также по видеосвязи. Конечно, этого недостаточно, но это все, что мы могли сделать в условиях ограничений. Сейчас мы все в ожиданиях. На днях состоится заседание УПЛ, потом - исполкома Ассоциации футбола Сумской области, и мы ожидаем разрешения на командные тренировки. Ведь перед играми надо восстановить и форму, и сыгранность, и командный дух, но здесь я уверен, что тренер Артем Радионов работает на опережение. Насколько известно, есть планы все-таки доиграть любительский чемпионат и кубок Украины. Но я слышал разные мнения и предложения, например, только финальные игры, ведь большинство групп имеют безоговорочных лидеров. Проще ситуация в кубке, ну как для нас. Ведь мы осенью вышли в полуфинал, поэтому дважды сыграть с новотроицкой «Таврией» успеваем без проблем, а там уже как повезет. Уже все соскучились по футболу - и команда, и тренеры, и зрители. Мне постоянно звонят наши болельщики, спрашивают: когда? Я думаю, что скоро, главное подарить нашим землякам зрелищную игру, чтобы на Сумщине гордились футбольным клубом «Виктория».

Спорт Виктория Николаевка Футбол

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