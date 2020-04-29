Как будут работать спортзалы после карантина: Минздрав предложил строгие условия

Об этом говорится в рекомендациях Минздрава, вынесенных на общественное обсуждение.
Предлагаются следующие условия работы:
- во время работы нужно измерять температуру всем работникам учреждения. С температурой более 37,2 градусов человек к работе не допускается;
- всем посетителям нужно измерять температуру при входе в заведение;
- во время проведения индивидуальных занятий разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – то не более одного человека на 5 квадратных метров.
- проведение групповых и командных занятий должно проводиться исключительно по предварительной записи;
- на входе надо разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку);
- в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря.
На период карантина запрещается:
- использование многоразовых тканевых полотенец;
- размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
- функционирование бассейнов;
- функционирование спа-зон и услуг массажа;
- функционирование фитнес-баров;
- функционирование детских комнат;
- одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
- проведение групповых занятий для более 10 человек;
- проведение групповых занятий, предусматривающих непосредственный физический контакт;
- проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;
- выдача многоразовых полотенец клиентам.
Тренажеры для кардио-тренировок, которыми пользуются длительный период времени, советуют разместить с интервалом не менее 2.5 метра друг от друга.
Также важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.
Требования к работникам спортзалов и фитнес-клубов:
- работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком
- персонал должны обеспечить пятидневным запасом масок и дезинфекторов;
- работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;
- работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.
- рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска. Например, работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Требования к уборке помещений:
- дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;
- влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены;
- проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня;
- централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.
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