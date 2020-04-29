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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21201

Как будут работать спортзалы после карантина: Минздрав предложил строгие условия

Министерство здравоохранения Украины планирует разрешить работу спортивных залов, фитнес-клубов и спортивных площадок, однако с определенными ограничениями.

Об этом говорится в рекомендациях Минздрава, вынесенных на общественное обсуждение. 

Предлагаются следующие условия работы:

- во время работы нужно измерять температуру всем работникам учреждения. С температурой более 37,2 градусов человек к работе не допускается;

- всем посетителям нужно измерять температуру при входе в заведение;

- во время проведения индивидуальных занятий разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – то не более одного человека на 5 квадратных метров.

- проведение групповых и командных занятий должно проводиться исключительно по предварительной записи;

- на входе надо разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку);

- в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря.

На период карантина запрещается:

- использование многоразовых тканевых полотенец;

- размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

- функционирование бассейнов;

- функционирование спа-зон и услуг массажа;

- функционирование фитнес-баров;

- функционирование детских комнат;

- одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

- проведение групповых занятий для более 10 человек;

- проведение групповых занятий, предусматривающих непосредственный физический контакт;

- проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;

- выдача многоразовых полотенец клиентам.

Тренажеры для кардио-тренировок, которыми пользуются длительный период времени, советуют разместить с интервалом не менее 2.5 метра друг от друга.

Также важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.

Требования к работникам спортзалов и фитнес-клубов:

- работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком

- персонал должны обеспечить пятидневным запасом масок и дезинфекторов;

- работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;

- работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.

- рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска. Например, работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Требования к уборке помещений:

- дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;

- влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены;

- проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня;

- централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Спорт Карантин Спортзал Спортклуб

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