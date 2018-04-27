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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Ночь музеев» в Сумах начали с онлайн-мероприятий

Онлайн-выставка, воспоминания прошлых лет, и фильм о художниках на карантине - такой оказалась «Ночь музеев», которую в этом году начали онлайн.

Мероприятие проходит в Сумах в шестой раз, и впервые - в таком формате, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Художница Надежда Билокур начала эфир в 22.00. В галерею она превратила собственную квартиру и почти 2 часа демонстрировала ее в прямом эфире.

«Ночь музеев» - это всегда много людей, это много публики и общения, контактов и взаимодействия с другими людьми в работе и презентациях. А в этом году - это было очень необычно, мы дома, в узком кругу. Лично для меня карантин стал толчком открыть новую выставку, новую экспозицию. Я сделала первую половину карантина экспозицию «Сovid-19 карантин», - рассказывает Надежда Билокур.

Другой сумской художник, бывший руководитель студии живых скульптур Дмитрий Буйвал, предстал перед сумчанами в образе Мистера Golden Steam в центре города вечером воскресенья.

Світлина від Юри Босыя.

«Я в какой-то момент проснулся и понял, что до «Ночи музеев» осталось несколько дней, а каких-то решительных действий, к сожалению, не произошло. Мне предложили сняться в фильме в рамках «Ночи музеев» от Агенции промоции города. Это идея была крутая, интересная, но хотелось больше экшена. Карантин - это, как подарок судьбы, на самом деле, был, потому что я завершил один из самых мощных проектов своей жизни. Я купил себе усадьбу за городом, у меня была куча времени, наконец, ею заняться», - сказал Дмитрий Буйвал.

Фильм, о котором вспоминает Дмитрий, называется «Искусство оживает среди людей», выложили в фейсбуке работники «Агенции промоции «Сумы». В нем сумские художники рассказывают, как на их творчество повлиял карантин.

«Много времени появилось на совершенствование себя, как актера, учу стихи, много читаю, много могу читать-смотреть. Это такой вызов. И я чувствую себя более совершенной в профессиональных вещах», - рассказывает актриса Татьяна Нянькина.

"Ніч музеїв" у Сумах провели онлайн

«Возникла идея поддержать художников, показать именно их в условиях карантина, как работают они, как им трудно - не трудно. Было важно показать, что искусство живет среди людей, искусство - для людей. Если нет зрителя, то никому оно не нужно», - говорит заместитель директора «Агенции промоции «Сумы» Ольга Скрипник.

На странице «Театра Нянкиных» в Фейсбуке 18 мая в течение дня появлялись сообщения о предыдущих празднованияъ «Ночи музеев».

По словам Ольги Скрипник, пока будет длиться карантин, в Агенции промоции массовых мероприятий не планируют, а осенью надеются на проведение «Ночи города» в обычном формате.

Досуг Ночь музеев в Сумах

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