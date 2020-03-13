Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34243

Сумчан запрошують на Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку

Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки Міністерства молоді та спорту України запрошує на Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку.

Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки Міністерства молоді та спорту України запрошує на Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку!

Вже шостий рік поспіль форум об’єднує громаду, владу, бізнес та засоби масової інформації, щоб привернути увагу до сталого розвитку, соціальної активності в регіонах та об’єднати зусилля для ефективного розвитку молодіжної, соціальної політики, волонтерського руху та корпоративної соціальної відповідальності.

Прямі трансляції з кожного регіону відбуватимуться з 20 травня по 5 червня 2020 року.

Сумський обласний етап Форуму відбудеться 28 травня з 10:00 до 11:30. Приєднуйтесь до трансляції на сторінці www.facebook.com/letsdoitukraineeco.

Учасники презентують кращі регіональні, всеукраїнські та міжнародні ініціативи які будуть реалізовуватись у 2020 році враховуючи карантинні обмеження та сучасні реалії.
Вперше за свою історію Форум стане відкритим для усіх дистанційно в 24 областях і об’єднає понад 500 спікерів.

Запорукою якісного результату ми бачимо конструктивний діалог між усіма секторами. Під час форуму в форматі короткої доповіді учасники зможуть представити свої плани на 2020 рік, адаптовані під сучасні реалії карантинних обмежень, заручниками яких став увесь Світ. Обмінятись контактами, налагодити оперативну взаємодію.

До участі у заході запрошуються представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, місцевих та закордонних інститутів громадянського суспільства, активісти молодіжного громадського руху, бізнесу та засобів масової інформації, волонтери, лідери учнівського і студентського самоврядування, благодійники, донори.

Для того щоб стати офіційним Учасником необхідно заповнити онлайн форму реєстрації за посиланням: https://forms.gle/J6gUapSSEC1byaiX8.

Акредитація спікерів відбувається за посиланням https://forms.gle/GvMSE6UxZV3Tszfy5 до 20 травня 2020 року включно.

Деталі та графік на сайті www.letsdoitukraine.org.

Координатор форуму по Сумщині - Дмитро Буйвал, тел. (099) 309 06 13.

Общество Анонс Форум

По тематике

У Сумах відновлює роботу міська галерея
18.05.2020 13:25

У Сумах відновлює роботу міська галерея

Міська галерея запрошує у вівторок, 19 травня, на виставку робіт майстрів живопису....

У Сумах пройдуть «Дні Європи на дивані»
15.05.2020 11:00

У Сумах пройдуть «Дні Європи на дивані»

У Сумах активна та креативна молодь по-новому відзначає вже традиційне для сумчан свято - День Європи, обравши онлайн формат....

Сумчанин зіграє благодійний діджей-сет із зачиненої "Мануфактури"
17.04.2020 15:43

Сумчанин зіграє благодійний діджей-сет із зачиненої "Мануфактури"

Сьогодні, 17 квітня, о 18:00 відбудеться дещо нестандартне: у прямому ефірі з закритого ТРЦ «Мануфактура» сумчанин Кирило Балаценко (Vapelavsky) зіграє...

Сумчан запрошують на теренову гру “Гурби-Антонівці”
16.03.2020 10:37

Сумчан запрошують на теренову гру “Гурби-Антонівці”

Теренова гра “Гурби-Антонівці” – спортивна патріотична гра для молоді з усієї України....

Владислав Івченко представить сумчанам оновлену книжку про українського Шерлока Голмса
13.03.2020 08:00

Владислав Івченко представить сумчанам оновлену книжку про українського Шерлока Голмса

Книгарня «Є» запрошує на зустріч із сумським письменником Владиславом Івченком, під час якої він презентує оновлену книжку «Стовп самодержавства, або...

Новости

На Сумщине за сутки снова 0 случаев коронавируса
Сегодня 09:10
На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
18.05.2020 09:14
В Сумах сбили пенсионера
Сегодня 12:02
Сумские депутаты со второго раза поддержали петицию об оборудовании школы противопожарной сигнализацией
Сегодня 11:22
Как будут работать спортзалы после карантина: Минздрав предложил строгие условия
Сегодня 11:21
Сумщина до сих пор не отчиталась о доплатах медикам за март
Сегодня 10:55
«Виктория» в ожидании футбола
Сегодня 10:53
На Сумщине хотят ликвидировать педколледж
Сегодня 10:50
Сумчане могут получить психологическую помощь онлайн
Сегодня 10:13
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 10:12
Сумчан запрошують взяти участь у фотоконкурсі "Моя вишиванка 2020"
Сегодня 10:07
Директора «Сумыхимпрома» наградили почетным знаком Сумского горсовета
Сегодня 09:56
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.