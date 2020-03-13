Сумчан запрошують на Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки Міністерства молоді та спорту України запрошує на Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку.

Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки Міністерства молоді та спорту України запрошує на Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку!

Вже шостий рік поспіль форум об’єднує громаду, владу, бізнес та засоби масової інформації, щоб привернути увагу до сталого розвитку, соціальної активності в регіонах та об’єднати зусилля для ефективного розвитку молодіжної, соціальної політики, волонтерського руху та корпоративної соціальної відповідальності.

Прямі трансляції з кожного регіону відбуватимуться з 20 травня по 5 червня 2020 року.

Сумський обласний етап Форуму відбудеться 28 травня з 10:00 до 11:30. Приєднуйтесь до трансляції на сторінці www.facebook.com/letsdoitukraineeco.

Учасники презентують кращі регіональні, всеукраїнські та міжнародні ініціативи які будуть реалізовуватись у 2020 році враховуючи карантинні обмеження та сучасні реалії.

Вперше за свою історію Форум стане відкритим для усіх дистанційно в 24 областях і об’єднає понад 500 спікерів.

Запорукою якісного результату ми бачимо конструктивний діалог між усіма секторами. Під час форуму в форматі короткої доповіді учасники зможуть представити свої плани на 2020 рік, адаптовані під сучасні реалії карантинних обмежень, заручниками яких став увесь Світ. Обмінятись контактами, налагодити оперативну взаємодію.

До участі у заході запрошуються представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, місцевих та закордонних інститутів громадянського суспільства, активісти молодіжного громадського руху, бізнесу та засобів масової інформації, волонтери, лідери учнівського і студентського самоврядування, благодійники, донори.

Для того щоб стати офіційним Учасником необхідно заповнити онлайн форму реєстрації за посиланням: https://forms.gle/J6gUapSSEC1byaiX8.

Акредитація спікерів відбувається за посиланням https://forms.gle/GvMSE6UxZV3Tszfy5 до 20 травня 2020 року включно.

Деталі та графік на сайті www.letsdoitukraine.org.

Координатор форуму по Сумщині - Дмитро Буйвал, тел. (099) 309 06 13.