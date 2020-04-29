Ситуация с коронавирусом в Украине: снова рост Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 19230 случаев COVID-19, из них 5955 выздоровели, 564 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 354 случая (вчера было 260). Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1376 детей и 3757 медиков. На амбулаторном лечении 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 5955 пациентов уже выздоровели, в частности 1544 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 766 (425 выздоровели)

- Волынская обл. - 676 (168 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 849 (116 выздоровели)

- Донецкая обл. - 133 (48 выздоровели)

- Житомирская обл. - 583 (230 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 922 (216 выздоровели)

- Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1246 (539 выздоровели)

- г. Киев - 2410 (306 выздоровели)

- Киевская обл. - 1261 (218 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 450 (332 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (23 выздоровели)

- Львовская обл. - 1136 (225 выздоровели)

- Николаевская обл. - 264 (98 выздоровели)

- Одесская обл. - 792 (86 выздоровели)

- Полтавская обл. - 265 (213 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1217 (412 выздоровели)

- Сумская обл. - 164 (100 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1089 (647 выздоровели)

- Харьковская обл. - 836 (176 выздоровели)

- Херсонская обл. - 172 (132 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 280 (73 выздоровели)

- Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2796 (710 выздоровели)

- Черниговская обл. - 115 (41 выздоровел).