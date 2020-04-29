Ситуация с коронавирусом в Украине: снова рост

За последние сутки лабораторно подтверждено 354 случая (вчера было 260). Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.
В общем заболели 1376 детей и 3757 медиков. На амбулаторном лечении 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
В общем 5955 пациентов уже выздоровели, в частности 1544 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 766 (425 выздоровели)
- Волынская обл. - 676 (168 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 849 (116 выздоровели)
- Донецкая обл. - 133 (48 выздоровели)
- Житомирская обл. - 583 (230 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 922 (216 выздоровели)
- Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1246 (539 выздоровели)
- г. Киев - 2410 (306 выздоровели)
- Киевская обл. - 1261 (218 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 450 (332 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (23 выздоровели)
- Львовская обл. - 1136 (225 выздоровели)
- Николаевская обл. - 264 (98 выздоровели)
- Одесская обл. - 792 (86 выздоровели)
- Полтавская обл. - 265 (213 выздоровели)
- Ривненская обл. - 1217 (412 выздоровели)
- Сумская обл. - 164 (100 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1089 (647 выздоровели)
- Харьковская обл. - 836 (176 выздоровели)
- Херсонская обл. - 172 (132 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 280 (73 выздоровели)
- Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2796 (710 выздоровели)
- Черниговская обл. - 115 (41 выздоровел).
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