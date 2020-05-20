На Сумщине от коронавируса выздоровели еще двое

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 100 человек, из них 2 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Глухов - 1).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания, в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 2, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 7, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1, Ахтырский район - 1.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 19230 случаев COVID-19, из них 5955 выздоровели, 564 умерли....
По состоянию на утро 20 мая на Сумщине по-прежнему 164 подтвержденных случая COVID-19....
9 выздоровевших и всего один новый случай коронавируса за сутки вывели Сумскую область на 4-ое место в Украине по проценту...
Об этом сегодня, 19 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский....
Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 98 человек....