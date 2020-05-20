Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39691

На Сумщине от коронавируса выздоровели еще двое

По состоянию на 20 мая в Сумской области 164 случая заболевания Covid-19.

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 100 человек, из них 2 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Глухов - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания, в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 2, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 7, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1, Ахтырский район - 1.

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

Ситуация с коронавирусом в Украине: снова рост
Сегодня 09:20

Ситуация с коронавирусом в Украине: снова рост

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 19230 случаев COVID-19, из них 5955 выздоровели, 564 умерли....

На Сумщине за сутки снова 0 случаев коронавируса
Сегодня 09:10

На Сумщине за сутки снова 0 случаев коронавируса

По состоянию на утро 20 мая на Сумщине по-прежнему 164 подтвержденных случая COVID-19....

Сумщина вновь в ТОП-4 по проценту выздоровевших от коронавируса
Вчера 12:19

Сумщина вновь в ТОП-4 по проценту выздоровевших от коронавируса

9 выздоровевших и всего один новый случай коронавируса за сутки вывели Сумскую область на 4-ое место в Украине по проценту...

На Сумщине коронавирусом болеют 8 детей
Вчера 11:15

На Сумщине коронавирусом болеют 8 детей

Об этом сегодня, 19 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский....

В Сумах от коронавируса вылечились еще 7 человек
Вчера 09:30

В Сумах от коронавируса вылечились еще 7 человек

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 98 человек....

Новости

На Сумщине за сутки снова 0 случаев коронавируса
Сегодня 09:10
На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
18.05.2020 09:14
В Сумах сбили пенсионера
Сегодня 12:02
Сумские депутаты со второго раза поддержали петицию об оборудовании школы противопожарной сигнализацией
Сегодня 11:22
Как будут работать спортзалы после карантина: Минздрав предложил строгие условия
Сегодня 11:21
Сумщина до сих пор не отчиталась о доплатах медикам за март
Сегодня 10:55
«Виктория» в ожидании футбола
Сегодня 10:53
На Сумщине хотят ликвидировать педколледж
Сегодня 10:50
Сумчане могут получить психологическую помощь онлайн
Сегодня 10:13
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 10:12
Сумчан запрошують взяти участь у фотоконкурсі "Моя вишиванка 2020"
Сегодня 10:07
Директора «Сумыхимпрома» наградили почетным знаком Сумского горсовета
Сегодня 09:56
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.