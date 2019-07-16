Директора «Сумыхимпрома» наградили почетным знаком Сумского горсовета Сегодня, 20 мая, на сессии Сумского городского совета мэр Сум Александр Лысенко поздравил с юбилеем директора исполнительного ПАО «Сумыхимпром» Владимира Волкова.

Мэр Сум Александр Лысенко в начале второго пленарного заседания LХХІV сессии городского совета вручил исполнительному директору ПАО «Сумыхимпром» Владимиру Волкову почетную отличие Сумского городского совета «За заслуги перед городом» III степени.

Этой награды он удостоен за личный вклад в развитие химической промышленности Украины, многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю 55-летия со дня рождения.

Городской голова пожелал Владимиру Волкову крепкого здоровья, удачи и вдохновения, а также стремительного развития и активного наращивания производственных мощностей предприятия.

Напомним: исполнительным директором ПАО «Сумыхимпром» Владимир Волков стал в октябре 2017 года.