Сумчан запрошують взяти участь у фотоконкурсі "Моя вишиванка 2020"

Учасники конкурсу повинні мати вік від 14 до 35 років. Для того, щоб взяти участь у конкурсі потрібно, до 24 травня 2020 року (включно) опублікувати власне фото у вишиванці в мережі Facebook або Instagram з хештегом #Моявишиванка2020.

Фото слід підписати «Беру участь у фотоконкурсі», відмітивши сторінку відділу у справах молоді та спорту, і надіслати фото в Messenger Facebook відділу, вказавши прізвище ім'я, по батькові учасника та контактний номер телефону.

Обов'язкова вимога конкурсу – фото, зроблені з порушенням карантинних вимог МОЗ України та надіслані після встановленого терміну, до участі у конкурсі не допускатимуться.

У понеділок, 25 травня, на офіційній сторінці відділу в соціальній мережі Facebook буде опубліковано фотоальбом всіх учасників конкурсу.

Переможець буде визначений за найбільшою кількістю вподобань фото, яке зможе оцінити будь-який активний користувач Facebook. Перші три учасники, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть нагороджені сувенірною продукцією.

Підсумки конкурсу будуть опубліковані 28 травня 2020 року на офіційних сторінках відділу в соціальних мережах Facebook та Instagram.