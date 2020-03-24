Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Чехова.

Отключение связано с заменой пожарного гидранта возле дома № 47. Кроме того, с 13:30 для проведения аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 100 мм на ул. Доватора, 5 будет прекращена подача воды в дома жителей урочища Барановка. Горожанам рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.