Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Отключение связано с заменой пожарного гидранта возле дома № 47.
Кроме того, с 13:30 для проведения аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 100 мм на ул. Доватора, 5 будет прекращена подача воды в дома жителей урочища Барановка. Горожанам рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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