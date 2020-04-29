На Сумщине хотят ликвидировать педколледж На сайте облсовета опубликован проект решения о реорганизации Путивльского педагогического колледжа им. С.В.Руднева.

По проекту решения его хотят присоединить к областному институту последипломного педагогического образования.

Глава Путивльского райсовета Евгений Южаков возмутился такой постановкой вопроса и обратился к главе Сумской облгосадминистрации. Об этом он написал в Фейсбуке.

«Оказалось, что этот вопрос рассматривается с начала года, но ни департамент образования области, ни наши областные депутаты, ни руководство колледжа не посчитали нужным проинформировать об этом район, а это учреждение одно из бюджетообразующих, более 150 работников и больше 400 студентов. Кроме того, учебное заведение в этом году отмечает 100-летие, и такой подарок?!

Вчера вечером вместе с Валерием Волковым (мэр Путивля – Ред.) попали на прием к главе областной администрации Грищенко Р.С., где и подняли этот вопрос. Роман Сергеевич пообещал разобраться. Надеюсь, что решение будет положительным», - написал он.