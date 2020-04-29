Сумщина до сих пор не отчиталась о доплатах медикам за март Все регионы Украины, за исключением двух областей, уже отчитались о доплатах за март врачам, которые борются с коронавирусом.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

«На прошлой неделе мы плодотворно сотрудничали со всеми регионами, с региональными властями, заботились о выплате доплат за март. И сегодня я уже четко могу отметить, что практически все, за исключением Сумской и Хмельницкой областей, отчитались о том, что средства уже выплачены», - рассказала замглавы Минздрава.

По словам Шаталовой, доплаты медикам за март уже составили более 100 млн гривен.