Сумщина до сих пор не отчиталась о доплатах медикам за март

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
«На прошлой неделе мы плодотворно сотрудничали со всеми регионами, с региональными властями, заботились о выплате доплат за март. И сегодня я уже четко могу отметить, что практически все, за исключением Сумской и Хмельницкой областей, отчитались о том, что средства уже выплачены», - рассказала замглавы Минздрава.
По словам Шаталовой, доплаты медикам за март уже составили более 100 млн гривен.