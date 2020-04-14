Сумские депутаты со второго раза поддержали петицию об оборудовании школы противопожарной сигнализацией Сегодня, 20 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты рассматривали проект решения «Про розгляд електронної петиції Журбенко Анни Дмитрівни «Встановлення протипожежної сигналізації в Сумській ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 ім. Б. Берестовського та гімназії №1».

С первого раза депутаты дали всего 17 голосов «за». При этом за вторую редакцию – «не поддержать» нашлось 4 голоса. В итоге решили вернуться к вопросу. После этого нашлось уже 24 голоса «за».

Впрочем, когда будет сделано собственно оборудование школы противопожарной сигнализацией, пока неясно. Средства должны быть предусмотрены на 2021 год.