Сумские депутаты со второго раза поддержали петицию об оборудовании школы противопожарной сигнализацией

С первого раза депутаты дали всего 17 голосов «за». При этом за вторую редакцию – «не поддержать» нашлось 4 голоса. В итоге решили вернуться к вопросу. После этого нашлось уже 24 голоса «за».
Впрочем, когда будет сделано собственно оборудование школы противопожарной сигнализацией, пока неясно. Средства должны быть предусмотрены на 2021 год.
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