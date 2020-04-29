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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02163

В Сумах сбили пенсионера

Автопроисшествие произошло сегодня, 20 мая, около 7 часов утра на улице 20 лет Победы.

Прибывшие патрульные предварительно установили, что 64-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21114, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП, 66-летний пешеход получил телесные повреждения с которыми был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Общество Дтп

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