В Сумах сбили пенсионера

Прибывшие патрульные предварительно установили, что 64-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21114, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП, 66-летний пешеход получил телесные повреждения с которыми был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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