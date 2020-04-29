В Сумах сбили пенсионера Автопроисшествие произошло сегодня, 20 мая, около 7 часов утра на улице 20 лет Победы.

Прибывшие патрульные предварительно установили, что 64-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21114, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП, 66-летний пешеход получил телесные повреждения с которыми был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.