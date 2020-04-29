Сумська поліція закликає водіїв та пішоходів бути обачними на дорозі

Із багатьма водіями траплялися випадки, коли в темну пору доби перед ними на дорозі раптово з'являвся силует людини. Якщо пішохід чи велосипедист знаходиться на безпечній від авто відстані – нещасного випадку можна уникнути. Проте не завжди вчасно кермувальник встигає помітити перед собою людину і швидко зреагувати. Саме ця обставина досить часто стає причиною ДТП. Відтак, аби бути якнайпомітнішими для водіїв, пішоходам варто носити світловідбивачі, або флікери, які відбиватимуть світло у сутінках.
Згідно з офіційною статистикою в Україні, наїзд на пішохода – найбільш поширений вид ДТП. При цьому чимало аварій трапляються тому, що в темряві пішоходи чи велосипедисти стають для водіїв автотранспорту «невидимками». З увімкненими фарами ближнього світла водій зможе побачити людину лише з відстані 25-30 метрів, але чи встигне він загальмувати і уникнути зіткнення? Якщо на одязі пішохода будуть світловідбивні елементи (флікери), водій помітить його вже за 150-200 метрів. Як стверджує практика, такий спосіб зменшує шансы втрапити у ДТП майже на 85%.
Правоохоронці також нагадують, що відповідно Правил дорожнього руху, велосипедист повинен мати на своєму двоколіснику світловідбивачі (катафоти): на кермі — білого, бокові - жовтогарячого, позаду — червоного кольору.
Варто знати, що існує багато видів світловідбивачів, які захистять пішохода й велосипедиста в темряві: підвіски, значки, нарукавні пов’язки та браслети. Поліцейські закликають велосипедистів та пішоходів носити світловідбивачі, адже від цього залежить ваше життя і здоров’я.
Будьте обережними, дотримуйтеся правил дорожнього руху, і завжди щасливо повертайтеся додому!
Відділ комунікації поліції Сумської області
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