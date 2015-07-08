У Сумах дітей учасників АТО віком від 8 до 17 років запрошують на безкоштовний відпочинок до літнього табору

Безкоштовними та пільговими путівки є:

- для дітей загиблих учасників АТО (безкоштовні);

- для дітей, у яких батьки/опікуни особи з інвалідністю І та ІІ групи (безкоштовні);

- для дітей-сиріт (безкоштовні);

- для дітей учасників АТО перша путівка безкоштовна, на наступні путівки знижка – 50%;

- для дітей з малозабезпечених сімей перша путівка безкоштовна, на наступні путівки знижка – 50%;

- для дітей з багатодітних сімей перша путівка безкоштовна, на наступні путівки знижка – 50%;

Обов’язкові документи для заїзду дитини в табір:

- копія свідоцтва про народження / паспорта;

- копія документу, який засвідчує пільгову категорію (якщо це дитина загиблого учасника АТО до копії УБД додається копія свідоцтва про смерть);

- медична довідка форми 079/о (оформлюється не пізніше як за три дні до заїзду дитини в табір).

Довідково: якщо при заїзді дитина приїжджає без одного з перелічених документів, чи з оригіналами документів, така дитина не приймається.

Період заїду – з 1 червня по 30 серпня 2020 року. Про реєстрацію до табору або детальнішу інформацію можна дізнатись за тел.: (050)1079453.