У Сумах дітей учасників АТО віком від 8 до 17 років запрошують на безкоштовний відпочинок до літнього табору

Безкоштовними та пільговими путівки є:
Обов’язкові документи для заїзду дитини в табір:
Довідково: якщо при заїзді дитина приїжджає без одного з перелічених документів, чи з оригіналами документів, така дитина не приймається.
Період заїду – з 1 червня по 30 серпня 2020 року. Про реєстрацію до табору або детальнішу інформацію можна дізнатись за тел.: (050)1079453.
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