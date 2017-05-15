Сумские троллейбусники остались без директора

На сессии Сумского горсовета Виталий Однорог должен был отчитываться за работу предприятия за прошлый год, но оказалось, что отчитываться некому, так как директора на предприятии уже нет.
Мэр Сум сказала, что не стал продлять контракт, так как его не устроила работа коммунального транспорта в городе.
О продлении контракта 17 мая сообщил мэр Сум Александр Лысенко....
Руководство КП «Электроавтотранс» проигнорировало отчет перед депутатами и распространило ложную информацию о том, что заседание депутатской комиссии, где проголосовали за... 2
На последнем заседании депутатской контрольной комиссии по транспорту директор КП "Электроавтотранс" Виталий Однорог попытался запретить видеофиксацию заседания, проводившуюся членами общественных... 1
За полтора года руководства КП «Электроавтотранс» Виталием Однорогом количество выпуска троллейбусов сократилось с 45 до 37....
Представители общественной комиссии (ОК) по вопросам транспорта обратились к Сумскому городскому голове Александру Лысенко с рекомендацией не продлевать контракт директору...
Albatross
ШАНОВНІ СУМЧАНИ!!!
Будь ласка, підтримайте і ПРОГОЛОСУЙТЕ за важливу для Сум петицію: "Систематичне медичне обстеження водіїв, кондукторів та контролерів громадського транспорту КП СМР "Електроавтотранс" перед виїздом на маршрути."
https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/2275
У примусовому порядку змусити водіїв, кондукторів та контролерів сумського громадського транспорту КП СМР "Електроавтотранс" пройти психічне і наркологічне обстеження, аби виявити їх пригодність і здатність працювати з пасажирами!!! Уже набридло таке неадекватне та некоректне ставлення до пасажирів та людей похилого віку. Якщо психічно неврівноважений, то нічого працювати на такій роботі.
Медичні огляди перед виїздом на маршрути проводяться в основному формально, тести на наявність алкоголю в крові взагалі не проводяться!!! А в руках водіїв - життя та здоров'я до сотні пасажирів!