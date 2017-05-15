Сумские троллейбусники остались без директора Сегодня, 20 мая, стало известно, что мэр Сум Александр Лысенко не продлил контракт с директором КП «Электроавтотранс».

На сессии Сумского горсовета Виталий Однорог должен был отчитываться за работу предприятия за прошлый год, но оказалось, что отчитываться некому, так как директора на предприятии уже нет.

Мэр Сум сказала, что не стал продлять контракт, так как его не устроила работа коммунального транспорта в городе.