Закон 19 мая был опубликован в издании “Голос Украины”.

“Закон вступает в силу со дня его опубликования. Он действует в течение срока действия карантина и ограничительных мер, введенных Кабинетом министров Украины в порядке, установленном законом, и в течение двух месяцев с момента их отмены”, – говорится в документе.

Законопроект предусматривает:

1. Для населения:

• Широкомасштабное тестирование на коронавирус по лучшим международным практикам (на амбулаторном и стационарном уровнях). Как ранее заявляли в Министерстве охраны здоровья Украины, ПЛР-тестирование на COVID-19 должно проводиться бесплатно.

В частности, тестирование будет обязательным для: лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни; лиц, имеющих установленный контакт с человеком, больным COVID-19. Также должны обязательно тестироваться медики и лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 (в том числе сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии).

• Развитие сети пунктов тестирования по всей стране.

2. Для медицинских работников:

• повышение выплат при самоизоляции для медиков, в частности, контактировавших с больными COVID-19 (100 % дохода, в то время как до сих пор действовала норма – только 50 % заработной платы);

• приоритетное, регулярное и обязательное тестирование медиков;

• обязательное обучение медицинских работников (относительно использования средств индивидуальной защиты, мероприятий по профилактике инфекций и инфекционному контролю при оказании медицинской помощи и уходе за пациентами, больными COVID-19 и т.п.);

• алгоритм пиковой нагрузки на больницы, которые принимают больных COVID-19;

• предусмотрена возможность привлекать интернов, а также врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах.

Кроме того, законопроект обязывает Правительство регулярно публиковать информацию о наличии тестов в медучреждениях, средств индивидуальной защиты для врачей и о распределении закупок и гуманитарной помощи в каждую область.