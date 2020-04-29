В Сумах не будет ЗАГСа в «Романтике»

Автор петиции просил выделить в помещении молодежного центра «Романтика» пару комнат для регистрации брака, однако депутаты не поддержали петицию. Нашлось всего 17 голосов.
Сегодня, 20 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты рассматривали проект решения «Про розгляд електронної петиції Журбенко Анни Дмитрівни «Встановлення протипожежної...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отсутствие асфальтного покрытия десятилетиями - просьба подписаться!»....
Подтопление в молодежном центре «Романтика» будут устранять за деньги подрядчика....
Получила ответ онлайн-петиция «Вернуть одностороннее движение на ул. Ахтырскую»....
Из-за забитой ливневки и трещины в трубе затопило МЦ «Романтика», который реконструируют уже третий год....