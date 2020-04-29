В Сумах не будет ЗАГСа в «Романтике» Сегодня, 20 мая, на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения «Про розгляд електронної петиції Голуба Івана Олеговича «Романтика - новий РАЦС у м. Суми».

Автор петиции просил выделить в помещении молодежного центра «Романтика» пару комнат для регистрации брака, однако депутаты не поддержали петицию. Нашлось всего 17 голосов.