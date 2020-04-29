В Сумах запретили запускать воздушные шарики в небо Сегодня, 20 мая, на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения «Про розгляд електронної петиції Россахацької Олександри «Заборонити запуск повітряних куль у небо».

Автор петиции просил запретить запускать воздушные шары в небо во время различных торжественных мероприятий с целью улучшения экологии. За нашлось 23 голоса.