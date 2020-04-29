На Сумщине за смертельную аварию дали 4 года К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, под колесами авто которого погиб пешеход.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 43-летнего мужчины, который совершил наезд на двух пешеходов.

Установлено, что событие произошло 21 ноября 2017 года примерно в 6.00 часов в г. Ахтырка. Управляя автомобилем «DAEWOO Lanos», водитель допустил наезд на двух мужчин, которые двигались по обочине дороги в попутном направлении. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался через несколько дней в больнице, другой отделался легкими телесными повреждениями.

Согласно заключению экспертизы, водитель имел техническую возможность избежать наезда на пешеходов, однако в нарушение Правил дорожного движения не принял мер к снижению скорости автомобиля и его остановке.

При принятии решения суд также учел данные о личности обвиняемого, в частности тот факт, что он состоит на учете у врача-нарколога с 2015 года с диагнозом опийной наркомании и имеет инвалидность 3 группы по зрению.

Приговором Ахтырского горрайонного суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении, и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года (ч. 2 ст. 286 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры области.