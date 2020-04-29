Стало известно, кто возглавил сумской «Электроавтотранс»
Согласно распоряжению городского головы г. Сумы, в связи с производственной необходимостью выполнения обязанностей директора КП СГС «Электроавтотранс» до назначения нового директора будет выполнять Корчака Андрей Викторович.
Он до 18 мая занимал должность заместителя директора КП «Электроавтотранс».
Виталий Однорог, с которым не продлили контракт, возглавлял КП «Электроавтотранс» с 2016 года.
Albatross
ШАНОВНІ СУМЧАНИ!!!
Будь ласка, підтримайте і ПРОГОЛОСУЙТЕ за важливу для Сум петицію: "Систематичне медичне обстеження водіїв, кондукторів та контролерів громадського транспорту КП СМР "Електроавтотранс" перед виїздом на маршрути."
https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/2275
У примусовому порядку змусити водіїв, кондукторів та контролерів сумського громадського транспорту КП СМР "Електроавтотранс" пройти психічне і наркологічне обстеження, аби виявити їх пригодність і здатність працювати з пасажирами!!! Уже набридло таке неадекватне та некоректне ставлення до пасажирів та людей похилого віку. Якщо психічно неврівноважений, то нічого працювати на такій роботі.
Медичні огляди перед виїздом на маршрути проводяться в основному формально, тести на наявність алкоголю в крові взагалі не проводяться!!! А в руках водіїв - життя та здоров'я до сотні пасажирів!