С 25 мая будет разрешено открывать детские сады В каждой конкретной области можно будет смягчить карантин для определенных сфер, если будут достигнуты эпидемические критерии.

В частности, будет предоставлена возможность восстанавливать работу дошкольных учреждений, которые попадают во второй этап выхода из карантина. Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы привязали открытие детских садов и запуск общественного транспорта для того, чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей - в приоритете», - отметил Виктор Ляшко.