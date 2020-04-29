Сумская «Технология» через суд взыскала 20 тыс. евро с французов за мюзле Предприятие через суд вернуло 19,7 тыс. евро задолженности за нарушение сроков выполнения денежных обязательств.

В суд обратилось ОАО «Технология» о взыскании с ответчика Societe par Actions Simplifiee «GSC» (Perrigny, France) 19723 евро задолженности за нарушение сроков выполнения денежных обязательств по внешнеэкономическому контракту.

Истец обязался поставить ответчику продукцию производственно-технического назначения: мюзле для закупоривания бутылок с игристыми винами, а ответчик обязался принять товар и оплатить его стоимость в определенный контрактом срок. Однако, как отмечает истец до сих пор ответчик оплату товара не произвел, хотя неоднократно подтверждал и обещал это сделать.

Согласно ст. 526 ХК Украины обязательство должно выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиямиХК, других актов гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 525 ХК Украины предусматривает, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, если иное не установлено договором или законом.

Частью 1 статьи 612 ХК Украины предусмотрено, что должник считается просрочившим, если он не приступил к выполнению обязательства или не выполнил его в срок, установленный договором или законом.

Рассмотрев материалы дела, суд решил иск удовлетворить.