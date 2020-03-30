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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59643

В Сумах горел автомобиль под подъездом (видео)

Сегодня, 20 мая, в 4:20 дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части был вызван на ул. Заливную в г. Сумы.

О возгорании Volvo ХС60 сообщил житель многоэтажного дома, возле которого произошло возгорание.

Огонь охватил моторный отсек и успел перекинуться на салон Volvo. В 4:37 пожарным удалось локализовать возгорание. В 5:00 пожар полностью ликвидировали.

Всего на тушение пожаров было привлечено 11 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания короткое замыкание электросети авто.

Право Пожар авто

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